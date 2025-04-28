ملفات عالقة منذ الثمانينيات.. إيطاليا تدعو السوداني لزيارتها

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، دعوة رسمية لزيارة إيطاليا نقلها السفير الإيطالي لدى بغداد.

وقال مكتب الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق نيكولو فونتانا، حيث جرى التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

ونقل البيان عن السوداني تأكيده، عزم الحكومة على استكمال ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارتها الرسمية إلى العراق نهاية عام 2022، فضلاً عن سعي العراق المستمر إلى تعميق العلاقات مع الجانب الإيطالي، مبيناً أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق اليوم، وكذلك التهيئة والإعداد لزيارته المرتقبة إلى روما.

من جانبه، حمل السفير الإيطالي دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة إيطاليا، من أجل عقد اتفاقيات استراتيجية ثنائية في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية، وحلّ المسائل العالقة بين البلدين منذ الثمانينيات، مبيناً أنّ تعاون العراق وإيطاليا أساسي ومحوري لترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم.