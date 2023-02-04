السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات ويعد بتلبيتها بأقرب وقت

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ووعد بتلبيتها بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال استقباله، وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وفقاً لبيان صدر عن مكتب السوداني وورد لوكالة شفق نيوز.

وسلّم الوزير الإماراتي خلال اللقاء رسالة خطّية إلى السوداني من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الإمارات، من أجل التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوثيق التعاون المشترك، على مختلف المجالات والصعد، بحسب البيان.

وحمّل رئيس مجلس الوزراء المبعوث الإماراتي شكره وتقديره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.