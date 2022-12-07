السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات للتباحث في "أمرين"

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير استقبل وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي والوفد المرافق له، وأعرب خلال الاستقبال، عن سعي العراق الحثيث لإدامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الشراكة والتعاون على مختلف الصعد والمجالات".

وسلّم النعيمي، رئيس الوزراء دعوة رسمية من القيادة الإماراتية، لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتباحث في تنمية العلاقات الثنائية، والتأكيد على توثيق عرى الصداقة والتعاون مع العراق.