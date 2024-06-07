السوداني يتلقى "توصية" إيرانية تخص مشاركته بالانتخابات ووضعه بالإطار التنسيقي

شفق نيوز/ كشف مصدران سياسيان، يوم الجمعة، عن تلقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توصيات من قبل أطراف إيرانية تخص مشاركته في الانتخابات المقبلة في العراق.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "التوصيات حثت السوداني على خوض انتخابات مجلس النواب المقبل ضمن قوائم الإطار التنسيقي الانتخابية مع بقاء على وحدة القرار ما بعد الانتخابات".

وأضاف المصدران أن التوصيات جاءت بعد رغبة أطراف سياسية للتحالف مع السوداني بعيداً عن الإطار التنسيقي، مقابل حصوله على ولاية رئاسية ثانية.

ولم يعرف على الفور موقف السوداني أو رده على هذه التوصيات.

وتولى السوداني منصب رئاسة الوزراء في تشرين الأول أكتوبر 2022 مدعوماً من قبل الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى تحالف سياسي جمع قوى كوردية وسنية.

النظرة الأولية على أداء حكومة السوداني هي تحقيق توازن في العلاقات الخارجية للعراق، بما في ذلك التعامل بانسيابية مع كل من إيران والولايات المتحدة، وهما الدولتان اللتان لهما تأثير كبير على الساحة العراقية.

وبحسب معلومات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن السوداني، على الرغم من توليه منصب رئيس الوزراء بدعم من الإطار التنسيقي الشيعي، إلا أنه لديه بعض الخلافات مع نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد الشخصيات البارزة في الإطار، نتيجة اختلاف في الرؤى السياسية والإدارية بينهما.

من جهة أخرى، يحظى السوداني بدعم من قبل عصائب أهل الحق، التي أصبحت قوة سياسية مؤثرة في العراق.

ويقول مسؤول حكومي لشفق نيوز، إن "هذا الدعم يعكس توازن القوى في الساحة السياسية العراقية، حيث يعتمد السوداني على تأييد هذه الفصائل لضمان استقرار حكومته ومواجهة التحديات السياسية والأمنية في البلاد، ولا يعني تدخلها بصنع القرار بشكل مباشر".