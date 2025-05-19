السوداني يتلقى تهنئة من الرئاسة الليبية بنجاح قمة بغداد

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد يونس المنفي.

وجرى خلال الاتصال، وفق بيان صدر عن مكتب السوداني ورد الى وكالة شفق نيوز، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، رؤية العراق الهادفة إلى تحقيق التكامل وتعزيز الروابط التي من شأنها دعم العمل العربي المشترك، مشيراً إلى ما جسدته قمة بغداد من مبادرات متعددة شملت الجوانب السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بما يصبّ في مصلحة الشعوب العربية.

من جانبه، قدم المنفي التهاني إلى السوداني بمناسبة نجاح تنظيم القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، والقمة التنموية بدورتها الخامسة، مشيداً بجهود العراق في دعم القضايا العربية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشاركت ليبيا في القمة العربية العربية التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد يوم 17 أيار الجاري بتمثيل على مستوى "سفير" فقط، وسط غياب رسمي أرجعه مراقبون إلى تعقيدات المشهد السياسي الداخلي.

وشدد البيان الختامي للقمة على دعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، داعيًا إلى خروج القوات الأجنبية، وتسريع إصدار القوانين الانتخابية، واستكمال المصالحة الوطنية.