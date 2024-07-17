السوداني يتلقى اتصالاً من محمد بن سلمان

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وليّ عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، فضلاً عن بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تناول الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يدفع نحو تحقيق التكامل والمنفعة المتبادلة بين البلدين.