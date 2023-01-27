السوداني يتعهد من فرنسا بتأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق

شفق نيوز/ تعهد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بتأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مجموعة قادة الأعمال الفرنسية، التي تضم رجال أعمال وأصحاب شركات فرنسية كبرى، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "زيارتنا إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقة الثنائية، التي ارتقت إلى شراكة استراتيجية بين البلدين"، موضحا أن "اتفاق الشراكة الاستراتيجية يمثل إطار تعاون في كل المجالات".

ولفت إلى أن "دخول الشركات الفرنسية إلى العراق للاستثمار سيكون قراراً صائباً"، مضيفاً ان "زيارتنا لفرنسا ولدول العالم ليست بروتوكولية، إنما زيارات مدروسة تستهدف تحقيق شراكات اقتصادية جادة".

وتابع السوداني، "في مجال الطاقة، الحكومة تضع استثمار الغاز المصاحب والطاقة المتجددة في الأولوية، فضلاً عن فرص استثمارية أخرى في قطاع البتروكيماويات وقطاعي النقل والحديد والصلب".

واشار الى ان "الحكومة العراقية تعمل منذ اليوم الأول على تحسين بيئة الأعمال في العراق، وإجراء إصلاح هيكلي في الاقتصاد وقطاع المال، فضلاً عن جديتها في مكافحة الفساد"، مؤكداً ان "تأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق هو التزام مبدئي وثابت لدى الحكومة".