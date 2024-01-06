السوداني يتعهد بأن يكون الجيش العراقي في مقدمة جيوش العالم

شفق نيوز/ تعهد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بأن يكون الجيش العراقي في مقدمة جيوش العالم من حيث المستوى القتالي و الجهوزية العالية.

وقال السوداني في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة على تأسيس الجيش العراقي ، إن "جيشنا العراقي الذي رسم بتضحياته الملاحم العظيمة، وحمى بدماء أبنائه أرض العراق من شرور المعتدين"، مردفا بالقول "ولولا التضحيات العظيمة تلك، لما كان العراق ينعم بالاستقرار والأمن والسلام".

وأضاف أن "تلك التضحيات تدفعنا دوماً للأمام وتضاعف تمسكنا بنظامنا الديمقراطي، وتزيد من إصرارنا وعزمنا على بناء دولتنا الحرة الكريمة التي يعيش فيها جميع العراقيين متساوين بلا تفرقة أو تمييز".

وتابع السوداني بالقول "عهدٌ منا لكم يا أبطالنا في الجيش العراقي أن نكون داعمين لكم، محافظين على حقوقكم، لتكونوا في مقدمة الجيوش، من حيث المستوى القتالي والجهوزية العالية".

يصادف اليوم السبت مرور 103 سنوات على تأسيس أول فوج بالجيش العراقي في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1921، وحمل اسم "فوج موسى الكاظم"، وكان النواة الأولى في مسيرة الجيش الطويلة، وتبعته قوتان جوية وبحرية، ليزداد قوامه إلى أن أصبح 4 فرق، الأولى والثالثة في بغداد، والفرقة الثانية بكركوك والرابعة في الديوانية.