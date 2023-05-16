السوداني يتعهد بإنهاء معاناة ذوي ضحايا سجن بادوش والقضاء على ما تبقى من داعش

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء في موقع "نصب الشهيد" التذكاري في العاصمة العراقية بغداد مراسم تأبين وتشييع ضحايا سجن بادوش بالتزامن مع يوم المقابر الجماعية.

وحضر وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي مراسم التشييع ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتزامن مع يوم "شهداء" المقابر الجماعية.

وتعهد السوداني على لسان وزير الصحة بإنهاء معاناة قرابة الف أسرة من ذوي ضحايا سجن بادوش من خلال تحديد هويتهم، وكذلك القضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الذين ارتكبوا هذه المجزرة وغيرها من الأفعال الوحشية عندما فرضوا سيطرتهم على مناطق ومدن تُقدر بثلثي العراق أواسط العام 2014.

متعهدا ان الحكومة عازمة على انصاف ذوي الشهداء واكمال تحديد هوية جميع شهداء المقابر الجماعية.

وقال الوزير في كلمة له خلال حفل تأبين ومراسم التشييع الشهداء، ان "الحكومة العراقية عازمة على اكمال فتح المقابر الجماعية وتحديد هوية رفات الضحايا في سجن بادوش من خلال اللجنة الوطنية العليا للمقابر الجماعية وانهاء معاناة ذويهم الذين نشاركهم مشاعر الحزن التي عاشوها".

وأشار إلى ان "الحكومة ملتزمة بأنصاف الشهداء وذويهم من خلال تطبيق القوانين النافذة وتتعهد الحكومة بالقضاء على ماتبقى من العدد القليل لبقايا فلول التنظيم الإرهابي".

ولفت الى انه "تم اكمال تحديد هوية رفاة 78 شهيدا والعمل متواصل على تحديد المتبقين خلال فترة قريبة وإبلاغ ذويهم".