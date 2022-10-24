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السوداني يتعهد بحماية الشركات العالمية "من أية محاولات تعرقل عملها"

Category: سیاسة

Date: 2022-10-24T09:49:23+0000
السوداني يتعهد بحماية الشركات العالمية "من أية محاولات تعرقل عملها"

شفق نيوز/ اجتمع رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق جوي سونغ سو، وبحثا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، أن الحكومة العراقية المقبلة ستولي أهمية قصوى لتوفير البيئة الاستثمارية في العراق وصيانتها، وتقديم الحماية الكافية للشركات الكورية والعالمية من أية محاولات تعرقل عملها وهذا واجب الدولة حصرا.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف حاجة العراق الى تعزيز الشراكة مع دول العالم للاستفادة من خبراتها في مجالي بناء وتنمية القدرات للقطاعات الاقتصادية والتعليمية، لا سيما مع الدول صاحبة التجارب الناجحة في تلك المجالات.

ونقل السفير الكوري من جانبه، تحيات الحكومة الكورية وتمنياتها بالنجاح لمساعي السوداني في تشكيل حكومة تهدف الى خدمة العراقيين، بحسب البيان.

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