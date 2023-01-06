السوداني يتعهد بتعزيز دور القوات المسلحة ورشيد يضع الزهور على ضريح الجندي المجهول

شفق نيوز/ تعهد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، يوم الجمعة، بتعزيز دور القوات المسلحة بصنوفها كافة وذلك بمناسبة الذكرى الثانية بعد المئة على تأسيس الجيش العراقي.

وقال السوداني في بيان بهذه المناسبة، إنه "تحلّ هذه الذكرى اليوم، ونحن نعيش أجواء الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحياتٍ جسام ودماء غالية قدّمها جيشنا الباسل إلى جانب كلّ القوّات المسلحة الوطنية بكلّ صنوفها وواجباتها".

وأضاف أن "قواتنا المسلحة تحتفظ، بسجل حافل من الانتصارات، كان آخرها ما طرزته من بطولات عبر النصر على الإرهاب واستعادة أرضنا من براثن الشرّ. نستذكر دماء الشهداء، شيباً وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت".

وتابع السوداني بالقول إن حكومته "ستواصل، ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها، ويتقدّمهم جيشنا العراقي البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجي والميداني لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرّك والانتشار ومسك الأرض وصدّ العدوان".

في غصون ذلك وضع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بمناسبة الذكرى السنوية (102) لتأسيس الجيش العراقي.

وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني، ثم قام رئيس الجمهورية بتفتيش حرس الشرف، ووضع إكليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على شهداء العراق.

وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين بالإضافة إلى ممثلي الهيئات والبعثات الدبلوماسية في العراق.

و يصادف اليوم الجمعة السادس من شهر كانون الثاني الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، حيث يحتفل العراقيون من كل عام بهذه المناسبة.

و قررت رئاسة أركان الجيش العراقي،نهاية العام الماضي أرجاء الاستعراض السنوي بعيد الجيش إلى إشعار آخر لتزامنه مع انطلاق فعاليات بطولة خليجي 25.