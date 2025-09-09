‏السوداني والأعرجي يدعوان لاجتماع "عربي–إسلامي" عاجل على خلفية "قصف قطر"

شفق نيوز- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن إدانة العراق حكومة وشعباً للعدوان "الصهيوني الآثم" الذي استهدف الدوحة، فيما أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره محمد بن أحمد المسند، على تضامن العراق التام مع قطر.

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "الهجوم شكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يضاف الى محاولات الكيان توسعة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويتسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة، ويجرها إلى منزلقات خطيرة".

ووفقاً للبيان، عبّر رئيس الوزراء عن "تضامن العراق، مع دولة قطر، ودعم أمنها وسلامة شعبها"، مؤكداً "الحاجة الى موقف دولي مسؤول إزاء هذا العدوان".

كما شهد الاتصال، "الاتفاق على اهمية عقد اجتماع للدول العربية والإسلامية، أو عقد اجتماع تشاوري عاجل لبحث هذا العدوان"، حيث أوضح السوداني أن "العراق دعا، بصفته رئيساً للقمة العربية الى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب، وكذلك العمل على عقد اجتماع لزعماء وممثلي الدول العربية والإسلامية، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الجاري".

وعبر أمير قطر من جانبه، عن شكره "لرئيس مجلس الوزراء، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبمواقف العراق الراسخة في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي"، وفقاً لما جاء في البيان.

بدورها قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع مستشار أمير دولة قطر للأمن الوطني، محمد بن أحمد المسند، جرى خلاله التأكيد على تضامن العراق التام مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، "وإدانة واستنكار الاعتداء الغادر الذي استهدف الدوحة، والذي يُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

‏وأكد على أن "دولة قطر ستظل بوابةً للخير والسلام، وركيزةً محوريةً للاستقرار في المنطقة والعالم".

وشدد على "أهمية تنسيق وتوحيد الجهود العربية والدولية لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين، والعمل الجاد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، واتفقنا على مواصلة التشاور والتنسيق بين بغداد والدوحة بما يعزز الأمن والسلام المستدام ويكرّس الاستقرار الإقليمي والدولي".

واستنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في دولة قطر، واصفة إياه بأنه "عمل جبان وانتهاك للسيادة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مسؤوليته عن توجيه ضربات جوية على قطر، استهدفت مقر قيادة حركة "حماس"، في العاصمة الدوحة.

ووفق بيان للجيش، فإن "سلاح الجو هاجم بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس في الدوحة"، لافتاً إلى أن قادة "حماس" الذين تم استهدافهم "قادوا انشطة الحركة على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".