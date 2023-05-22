السوداني يتصل ببرنامج تلفزيوني ويعد مسألة سلم الرواتب "حساسة"

شفق نيوز/ وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مسألة سلم الرواتب بأنها "حساسة"، حاثاً المواطنين على التعاون مع حكومته.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه السوداني مع برنامج "الوطن والناس"، الذي يعرض على العراقية الإخبارية الحكومية. وتعهد رئيس الوزراء "بمتابعة جميع المشكلات التي طرحت من قبل المواطنين"، حاثا المواطنين على "مساعدة الحكومة في محاربة الفساد".

وعن ملف تعديل سلم الرواتب، قال السوداني، إنها "مسألة حساسة ونعمل على الوصول إلى صيغة تحقق العدالة".

ومنذ نحو أسابيع يتظاهر المئات من الموظفين للمطالبة بإقرار سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة.