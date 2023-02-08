بعد استغاثة الدفاع المدني.. السوداني يتصل بالأسد ويعلن مساعدة للسوريين: ليست فضلاً أو منّة

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، معلناً تضامن العراق شعباً وحكومةً مع الشعب السوري إثر الزلزال الذي ضرب مدناً سورياً وخلف آلاف الضحايا والمصابين.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء قدّم للأسد التعازي والمواساة بضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين، كما أعلن تضامن العراق شعباً وحكومةً ورئاساتٍ مع الشعب السوري وقيادته في هذا المصاب الأليم".

وقال السوداني، خلال الاتصال، إن "العراق، وانطلاقاً من الواجب الإنساني، وروابط الأخوة التي تجمع شعبي البلدين، بادر إلى تقديم الدعم للأشقّاء السوريين من غير فضل أو منّة، في مجال الدفاع المدني وإرسال الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية العاجلة، من الوقود والمواد الإغاثية الطبية والصحية والغذائية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أمن سوريا واستقرارها، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن بالغ شكره وامتنانه للعراق حكومةً وشعباً على مبادرة التضامن والدعم، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

واليوم الأربعاء، انطلقت قافلة برية إغاثية عراقية من وزارة التجارة لدعم الشعب السوري بحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكر البيان، أن "حجم الإمدادات المرسلة بلغ (650) طناً من المواد الغذائية المختلفة، إسهاماً من العراق لتخفيف تداعيات الزلزلال الذي ضرب عدداً من المدن السورية".

وأمس الثلاثاء، أطلق الدفاع المدني السوري، نداء استغاثة إلى دول العالم للاسراع في ارسال المساعدات وكشف عن نقص حاد بمعدات الإنقاذ، فيما أعلن مصرع اكثر من الف شخص جراء الزلزال المدمر في الاراضي الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.