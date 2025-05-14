السوداني يتسلّم رسالة من غوتيريش تخص إعادة العراقيين من مخيمَي الهول وروج

شفق نيوز/ تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، خلال استقباله محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتي ريش رسالة من الأخير، أكد فيها على جهود العراق المتسارعة لإعادة المواطنين العراقيين من مخيمَي الهول وروج، ومرافق الاحتجاز في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، حيث جرى استعراض مسار التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، والأوضاع في المنطقة، وأبرز الملفات التي سيجري بحثها في القمّة العربية الرابعة والثلاثين، التي ستستضيفها العاصمة بغداد السبت المقبل، والقمم الموازية لها".

وبيّن السوداني، بحسب البيان، أهمية "الدور الذي تضطلع به البعثة الأممية في العراق والممثل الخاص للأمين العام، والبرامج التي تجري رعايتها بالتعاون مع الحكومة"، مؤكداً التزام العراق بـ"استمرار التنسيق المشترك، وحاجة المنطقة إلى تعزيز الحوار، من أجل خلق المزيد من الفرص للتنمية المستدامة".

ولفت البيان إلى أن "الحسان سلّم رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت الإشادة بالجهود المتسارعة التي يبذلها العراق مؤخرًا لإعادة المواطنين العراقيين من مخيمَي الهول وروج، ومرافق الاحتجاز في سوريا".

وأكد غوتيرتش في رسالته كذلك على "أهمية تخصيص الموارد للحفاظ على عملية إعادة التأهيل والإدماج والمساءلة، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، ومواصلة مكاتب الأمم المتحدة المعنية تعاونها الوثيق مع السلطات المختصة في العراق لضمان عودة آمنة للمواطنين العراقيين، وتيسير إعادة إدماجهم".