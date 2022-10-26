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السوداني يتسلم ملف ثلاثة نواب من نينوى لمنصب وزير الدفاع

Category: سیاسة

Date: 2022-10-26T16:14:41+0000
السوداني يتسلم ملف ثلاثة نواب من نينوى لمنصب وزير الدفاع

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء، عن أن رئيس "العزم" مثنى السامرائي أرسل أسماء ثلاثة مرشحين إلى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لإختيار أحدهم لمنصب وزارة الدفاع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التحالف صوت بشكل رسمي بالإجماع على تسمية ثلاثة مرشحين من محافظة نينوى لشغل منصب وزير الدفاع وهم كل من، النائب احمد عبدالله محمد الجبوري، النائب ثابت العباسي، النائب خالد العبيدي".

وفي وقت سابق من اليوم، حدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، يوم غد الخميس، موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بعد تعديلات أجراها على كتابه الأول، وإعادة إرساله مجدداً.

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