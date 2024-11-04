السوداني يتسلم مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس وزاري أعلى بين العراق وهولندا

شفق نيوز/ تسلّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس وزاري أعلى بين العراق وهولندا للتعاون الحكومي في المجالات كافة.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفيرة الهولندية الجديدة لدى العراق جانيت ألبيردا، وهنأها بمناسبة تسنمها مهام عملها في العراق، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والعمل على تنميتها، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وتسلّم السوداني مسودة مذكرة تفاهم لإنشاء المجلس الوزاري الأعلى بين حكومتي العراق وهولندا، لغرض العمل على تعاون وزاري في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع انسحاب التحالف والدخول في علاقات ثنائية بين البلدين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع وتطورات الأحداث في لبنان وغزّة، والتأكيد على أهمية السعي لإيقاف الحرب ووصول المواد الإغاثية إلى المناطق المتضررة والمنكوبين جرّاء العدوان.