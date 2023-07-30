السوداني يتسلم رسالة خطية من نظيره الكويتي.. هذا مضمونها

شفق نيوز / تسلم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، رسالة خطّية من نظيره الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، تتعلق بآفاق العمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، في مكتبه ببغداد، وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوطيد الأواصر في مختلف المجالات، وزيادة مستويات التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية وعلى مستوى القطاع الخاص، وفرص التبادل بين رجال الأعمال، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس الوزراء، توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين البلدين، بالشكل الذي يحفظ مصالح الشعبين والبلدين"، مشيراً إلى مضيّ الحكومة العراقية في "العمل المشترك مع البلدان الشقيقة والمجاورة لضمان المصالح المشتركة".

من جانبه، نقل الوزير الكويتي إلى السوداني، رسالة خطّية من رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، تتعلق بـ"آفاق العمل المشترك بين البلدين، ورغبة الكويت في التواصل المثمر مع العراق، وتعزيز العلاقات والشراكة لما فيه مصالح البلدين الشقيقين."