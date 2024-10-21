السوداني يترأس اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني ويناقش "المخاطر المحتملة"

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني، جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا على الصعيدين الأمني والاستخباري.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الاجتماع شهد استعراض أداء الأجهزة الأمنية الاستخبارية ومستوى جهوزيتها في تنفيذ خططها وواجباتها في قواطع العمليات، والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة التي من شأنها أن تهدد أمن البلد وسلامة أراضيه".

وشدد "القائد العام للقوات المسلحة على الجهوزية التامة لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية، ووجه بضرورة التنسيق العالي والمهني بين الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمختلف التشكيلات الأمنية، والعمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح الخطط الأمنية والاستخبارية في ملاحقة الفلول الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة" وفقاً للبيان.