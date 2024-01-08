السوداني يترأس اجتماعاً للقيادات الأمنية والعسكرية في ذي قار

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة ذي قار، بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن السوداني أشار خلال الاجتماع، إلى أهمية الحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار اجتماعي، وضبط للنظام العام في المحافظة، وما يمثله من دعامة أساسية من دعائم التطوير والتقدم الاقتصادي، وتحقيق التغيير الإيجابي على مستوى الأوضاع المعاشية والخدمية.

وشدد السوداني على ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية بكامل واجباتها في توفير المناخ الآمن، والبيئة المناسبة لازدهار المشاريع الاستثمارية وتوفير الحماية لها وللعاملين فيها.

وأكد ضرورة بسط سلطة القانون وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي، والتعامل بكل جدية ومسؤولية مع النزاعات العشائرية، ضمن الصلاحيات القانونية، إذ إنّ الأجهزة الأمنية مكلفة بفرض سلطة الدولة والنظام العام، وردع كل من يحاول الإساءة إلى استقرار الحياة اليومية في المحافظة، وفقا للبيان.