السوداني يتحسس طريق "الحنانة" والتيار الصدري يصده بانتقاد شديد

شفق نيوز/ بينما يسعى رئيس الوزراء المكلف محمد شيّاع السوداني إلى عقد لقاء مباشر وجها لوجه بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتهم التيار المكلف بالعمل على استحداث مناصب ووزارات جديدة في حكومته المزمع تشكيلها من أجل إرضاء كل الكتل والأحزاب السياسية المشترك فيها.

محاولة لقاء الصدر

وبهذا الصدد قال إيهاب عياد عضو الهيئة القيادية لتيار الفراتين برئاسة السوداني لوكالة شفق نيوز،

ان "التيار الصدري، تيار كبير وله شعبية كبيرة وعامل فعال في العملية السياسية في العراق، ولا يمكن لأي شخص وجهة ان يبحث عن استقرار سياسي ويترك التيار الصدري".

وبين ان "السوداني يعمل على عقد لقاء مباشر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل الاستقرار السياسي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة ان السوداني لا يريد تهميش او اقصاء أي طرف سياسي في حكومته الجديدة".

وكان صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجّه، يوم السبت، إنتقاداً لإذاعاً لمساعي الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة "ائتلافية ميليشياوية مجربة"، فيما جدد رفضه القاطع المشاركة بها، افصح عن وجود مساع لإرضاء التيار الصدري من خلال منحه منصاب في تلك الحكومة.

رفض استحداث مناصب جديدة

في غضون ذلك يقول القيادي في التيار الصدري عصام حسين لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني، يعمل على تشكيل حكومة توافقية تبني على أساس المحاصصة، ولهذا هو يعمل على استحداث مناصب ووزارات في حكومته الجديدة كون المناصب الحالية لا تكفي لإرضاء كل الكتل وفق المحاصصة".

وأردف بالقول إن "استحداث مناصب ووزارات في الحكومة الجديدة، سوف يكون له تأثير كبير على موازنة الدولة العامة، وهذا سيؤدي بالعراق إلى خسارة أموال كبيرة بشكل شهري، وهذا كله من اجل إرضاء الكتل والأحزاب ومن اجل ان يكون نظام المحاصصة هو من يقود حكومة السوداني، خاصة ان هذا النظام (المحاصصة) هو سبب الفشل والفساد طيلة السنوات السابقة".

يأتي هذا في وقت كشف قيادي في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، أن التشكيلة الحكومية ستتكون من 22 وزارة، ولغاية اللحظة تم حسم تسمية 14 وزيراً منها، على أن يكمل بقية الحقائب مع القوى السياسية، بغية عرضها على مجلس النواب خلال الأيام القادمة للحصول على ثقته وتشكيل حكومته الجديدة.

وأضاف أن الحقائب الوزارية توزعت حسب الاستحقاق الانتخابي والتمثيل السياسي في مجلس النواب، حيث سيتحصل المكون الشيعي المتمثل بالإطار التنسيقي على 12 وزارات وهي كل من (الداخلية، النفط، المالية، الكهرباء، الصحة، التعليم العالي، ‏الزراعة، ‏النقل والمواصلات، ‏العمل والشؤون الاجتماعية، ‏الرياضة والشباب، ‏الموارد المائية، ‏الاتصالات).

وأضاف بينما ستكون حصة المكون السني ست وزارات وهي كل من (‏الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة)، كما تحصل المكون الكوردي على 4 وزارات وهي كل من (‏الخارجية، ‏العدل، ‏الاسكان والاعمار، و‏البيئة).

ولفت إلى أن ثلاث وزارات غير سيادية من التشكيلة الحكومية ستكون من نصيب المستقلين والمسيحيين والتركمان.

ونجح مجلس النواب العراقي يوم الخميس 13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

وكلّف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.