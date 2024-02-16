السوداني يتحدث عن إنهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق: نقل نشاطها لمنظمات مختصة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، على أن الأمن والاستقرار الداخلي، جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الجمعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق المراجعة الاستراتيجية لعمل بعثة اليونامي في العراق، فولكر بيرتس، وذلك على هامش مشاركة السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن 2024"

وتابع: "جرى، خلال اللقاء، التطرق إلى التقرير الذي يقوم بإعداده السيد بيرتس والذي ستتمّ مناقشته في آذار المقبل، كما تم استعراض عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي)، وسبل تعزيز التعاون بين العراق والمنظمة الدولية وبرامجها التنموية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "التقدم الحاصل في بسط الأمن والاستقرار الداخلي، ما جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق"، مؤكداً أن "النشاطات والبرامج المشتركة للمنظمة الأممية يمكن أن تستمرّ عبر نقل نشاطها إلى المنظمات المختصة".

وعبّر السوداني عن تقديره "مواقف الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة من العدوان على غزّة، وجهوده الساعية إلى وقف إطلاق النار ومنع الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، مُبلّغاً فولكر بيرتس نقل تحياته إلى غوتيريش".

من جانبه، أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب البيان، عن تفاؤله بـ"التقدم الأمني الحاصل في العراق، وقريباً سيقدم تقريره الشامل عن عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث ستمكّن التطوراتُ الإيجابية المنظمة الدولية من إنهاء عمل البعثة تدريجياً".