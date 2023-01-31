السوداني يتحدث عن "ظروف" تمنع زيارته واشطن ويبتعث "حسين" لبحث ملف الدولار

شفق نيوز/ المح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الى "ظروف" تمنع زيارته الولايات المتحدة الاميركية، مشيراً الى ان وفداً عراقياً سيزور واشنطن مطلع شهر شباط لبحث ملف الدولار.

وقال السوداني في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين سيزور واشنطن في السابع من شباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار الدولار".

وأضاف "لاتوجد الى الان اي نية لزيارة واشنطن من قبلي"، مبنيا ان "زيارتي الى واشنطن خاضعة لعدة ظروف".

وكان المجلس الأعلى الإسلامي، أحد قوى الإطار التنسيقي، كشف يوم الأربعاء 25 / 1 / 2023، عن قرب زيارة وفد عراقي للولايات المتحدة الامريكية من أجل مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق.

وقال المتحدث باسم المجلس علي الدفاعي، لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الامريكية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأمريكي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد".

وبين الدفاعي ان "قضية محاربة الفساد وغسيل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرة قلم، بل تحتاج الى قرارات وإجراءات"، مؤكدا "نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب ان تكون هناك فسحة من الوقت معقولة حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات".

وتقول السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة.

وذكرت رومانوسكي في لقاء متلفز، إن واشطن "تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق".