السوداني: يتحتم علينا الوقوف مع الشعب السوري في محنته

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، الدول العربية الى دعم ومساندة الشعب السوري "في محنته و المنعطف الصعب الذي يمرُّ به" بعد اسقاط نظام بشار الاسد من قبل المعارضة المسلحة.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب (الدورة العادية الـ 61) التي انطلقت اعمالها في العاصمة بغداد.

وأشار السوداني الى ضرورة متابعة الواقع الصحي "المتحطم" الذي يعاني أهل غزة وعموم الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان، مردفا بالقول ان "العراق كان ولا يزال في طليعة المبادرين الى اغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني وحريٌّ بنا ان ننطلق في تعبئة الجهود من اجل تغيير هذا الواقع الصحي المؤلم الذي يستهدف كرامة الانسان، وان نمد يد العون للشعبين وهم يذوقون مرارة فقدان العلاج والرعاية الصحية وحصار العدوان".

وأضاف أنه "يتحتم علينا الوقوف مع الشعب السوري في محنته والمنعطف الصعب الذي يمرُّ به، وما يترافق مع الظروف والاحداث من ضغط الاحتياجات الانسانية، وهو ما يستدعي التأكيد المتكرر على سلامة ارض سوريا وسيادتها، وسلامة مؤسسات الدولة والممتالكات العامة والخاصة، وحفظ السلم الاهلي الغني بالتنوع الاجتماعي والثقافي والاثني مع احترام ارادة الشعب السوري".