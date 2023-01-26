السوداني يتباحث مع ماكرون بقضايا متعددة ويوقع اتفاقية

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، بحسب بيان لمكتب السوداني.

وجرت عقب اللقاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم.