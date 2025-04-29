السوداني يبلغ إيران بتقديم مساعدات طبية طارئة لعلاج مصابي انفجار بندر عباس

شفق نيوز/ قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تعازي العراق، حكومةً وشعباً، في ضحايا حادثة الحريق في ميناء "الشهيد رجائي" بمدينة بندر عباس الإيرانية.

وأعرب السوداني، في اتصال هاتفي مع رئيس ايرات مسعود بزشكيان، عن تضامن العراق مع أهالي الضحايا، والاستعداد التام لتقديم أي مساعدة طبية طارئة ممكنة لعلاج المصابين.

ووجه السوداني، مؤخرا، بتقديم المساعدة العاجلة الممكنة لإيران إثر الحادث الذي شهده ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى وقرابة ألف جريح.