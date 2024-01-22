السوداني يزور هولندا ويبلغ وزيرة دفاعها قرار إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف

شفق نيوز/ أبلغ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، وزيرة الدفاع الهولندية قرار حكومته بإعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي، فيما أكد توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وللمستشارين العاملين في البلاد.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، صباح اليوم الاثنين، وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين والوفد المرافق لها.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، كما جرى التطرق إلى الملفات المشتركة التي سيتم بحثها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى هولندا، بناءً على الدعوة الرسمية المقدمة من رئيس الوزراء الهولندي.

وثمن السوداني، جهود هولندا في مساعدة العراق خلال حربه ضد الإرهاب، ضمن حلف الناتو، كما شدد على رفضه أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته، مجدداً التزام الحكومة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وللمستشارين العاملين في العراق، وكذلك مساعدة بعثة الناتو على القيام بمهامها المتفق عليها مع الحكومة العراقية، مشيراً إلى قرار الحكومة في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي والانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون مع دول التحالف.

وأكد السوداني أن سبب اتساع دائرة الصراع في المنطقة، يعود لاستمرار الحرب في غزة والجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط من أجل إيقاف الإبادة الجماعية وسياسات القتل والتجويع، وكذلك الضغط للحدّ من فتح جبهات أخرى تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبها، عبرت أولونغرين عن شكرها جهود رئيس مجلس الوزراء في المحافظة على الأمن والاستقرار، وتفعيل العلاقات الطيبة بين العراق وهولندا، وأكدت أن حكومة بلادها تتفق مع رؤية السوداني في أن الانتصار على داعش الإرهابية يحتم تغيير مهمة التحالف الدولي والانتقال بها إلى علاقات ثنائية متكافئة، بعد تطور قدرات القوات الأمنية العراقية، كما أكدت أن هولندا ستتسلم قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق منتصف هذا العام، وأنها ستعمل مع الحكومة العراقية على تحقيق رؤيتها الجديدة، من خلال البعثة الاستشارية الأوروبية.