السوداني يسرد حيثيات رحلته إلى بريطانيا: المنطقة تواجه تهديدات بصراعات اوسع

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن الزيارة التي سيجريها إلى لندن تأتي في إطار التزام حكومته بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة عميقة الجذور وتطمح إلى آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وقال السوداني في تصريحات صحفية إن "الزيارة تأتي في وقت حساس وسط أحداث غير مسبوقة ومتزايدة في الشرق الأوسط، والتي لا تهدد المنطقة فحسب، بل قد تؤدي إلى صراعات أوسع نطاقاً".

وأضاف أن لقاءه مع الملك تشارلز الثالث له أهمية رمزية كبيرة ويعكس العلاقات التاريخية الدائمة بين البلدين.

وأشار السوداني إلى أن العلاقة بين العراق والمملكة المتحدة قد شهدت تحولات كبيرة خلال العقود الأخيرة، مؤكداً أنه مع تحقيق العراق لمستويات أعلى من الأمن والاستقرار، حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المستدامة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الشراكة الجديدة تهدف إلى المساهمة في تنمية العراق وتنويع مصادر دخله، كما ستوفر فرصاً موسعة للمملكة المتحدة في السوق العراقي الواعد الذي يتمتع بإمكانات بشرية واقتصادية كبيرة.

وأضاف السوداني أن مناقشاته مع السير كير ستارمر وكبار المسؤولين الحكوميين في المملكة المتحدة ستركز على سبل دعم خطط العراق الطموحة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاع الطاقة الذي لا يزال يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.

ومن المقرر، أن يغادر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ظهر اليوم الاثنين، إلى بريطانيا في زيارة رسمية برفقة وفد رفيع المستوى.

وقبل ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني.