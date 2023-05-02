السوداني يبلغ كروسيتو بزيارة مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا

شفق نيوز/ أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو الذي وصل بغداد اليوم الثلاثاء، بأن هناك زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين.

وذكر مكتب السوداني الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، كروسيتو، والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي وعدد من القادة العسكريين، مبينا أن اللقاء تناول سير العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية، على مختلف المستويات.

وأشاد السوداني، خلال اللقاء، بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات داعش، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار إلى العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا، من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم.

وبيّن رئيس الوزراء أن أمام العراق وإيطاليا فرصاً كبيرة وواعدة للتعاون في عدة مجالات، والإفادة من خبرة الشركات الإيطالية في مجال الصحة، والتعليم والصناعة، والاستخدام الأمثل للمياه، والدخول في شراكات صناعية واقتصادية. وأكد أن هناك زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين.

من جانبه، نقل الوزير الضيف تحيات رئيسة الوزراء الإيطالية إلى رئيس مجلس الوزراء، والرغبة في المزيد من التعاون المتبادل بين البلدين، مؤكداً تطلّع بلاده إلى الزيارة المرتقبة للوفد العراقي والبحث في العديد من ملفات التعاون، التي ستُسهم في تنمية العلاقات بين البلدين، لاسيما أنّ إيطاليا تنظر بعين الاهتمام للعراق ودوره المحوري في إدارة ملفات السلام في المنطقة والعالم، كما أكد وزير الدفاع الإيطالي استمرار التعاون الأمني مع العراق في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية.

وكان وزير الدفاع الإيطالي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، وأكد خلال اجتماع جمعه مع نظيره العراقي عزمه وضع خطط عسكرية مشتركة بين البلدين.