السوداني يبلغ عوائل فاجعة الكرادة بتنفيذ حكم الإعدام بـ3 من المدانين بارتكابها

شفق نيوز/ ابلغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اهالي ضحايا فاجعة الكرادة عام 2016 بتنفيذ حكم الاعدام بثلاثة ممن ارتكبوا جريمة التفجير آنذاك.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، عوائل شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة مطلع شهر تموز سنة 2016، وتسبب بسقوط المئات من الضحايا بين شهيد وجريح".

وأبلغ السوداني أهالي الضحايا، بأنه "جرى ليلة أمس وصباح اليوم، إنزال القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي"، مؤكداً أنه "لن يتم التهاون مطلقاً في تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضد المدانين بجرائم الإرهاب".

وتابع البيان أن "السوداني استمع إلى مطالب ذوي الشهداء، موجهاً بمتابعة متطلباتهم الخاصة، وتذليل العقبات أمام كل ما يعترض تحقيقها".