السوداني يبلغ أردوغان: العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة في سوريا

شفق نيوز/ ابلغ رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن العراق لن يقف متفرجاً" على التداعيات الخطيرة في سوريا.

وقال مكتب السوداني الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير أجرى، اليوم، مباحثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركّزت على آخر التطورات الأمنية والميدانية في سوريا والمنطقة.

وبحسب البيان، فقد أبلغ السوداني أردوغان، أن العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك، مشدداً على أن العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك، مؤكداً أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا.

وشدد السوداني، على أن الدول الإسلامية ليست بحاجة إلى انقسام داخلي، وأن ما يحدث في سوريا اليوم يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، الذي تعمّد قصف مواقع للجيش السوري بشكل مهّد للجماعات الإرهابية السيطرة على مناطق إضافية في سوريا، فضلاً عن كون تلك التنظيمات لم يكن لها أي موقف داعم لشعبنا الفلسطيني، أو أي إدانة واضحة للعدوان على غزّة.

وفي وقت سابق أصدرت الرئاسة التركية بيانا حول المكالمة الهاتفية بين السوداني وأردوغان، وقالت إن الأخير أكد للسوداني أن أولوية تركيا هي الحفاظ على الهدوء عبر حدودها وحماية المدنيين، مشيرا إلى أن تركيا تهتم بوحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وأنها تتفق مع العراق في هذا الشأن.