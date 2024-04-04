السوداني يبلغ الإطار أسباب زيارته الى واشنطن

شفق نيوز/ أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإطار التنسيقي الشيعي، أسباب زيارته إلى واشنطن، وأبرزها ترتيب العلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وفق ما ذكره قيادي في الاطار اليوم الخميس.

وقال القيادي في الإطار عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن الإطار التنسيقي عقد أمس الأربعاء، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم خلاله مناقشة زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وملف انتخاب رئيس مجلس النواب.

وأضاف، أن السوداني طرح خلال الاجتماع أسباب زيارته إلى واشنطن، وأن الغرض من الزيارة ترتيب العلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة بعد خروج قوات التحالف، حيث المباحثات الجارية الآن بين اللجان العسكرية المشتركة على ترتيب وبحث الية خروج القوات من العراق.

وأوضح الفايز، أن العراق يحرص في ذات الوقت على الاحتفاظ بعلاقة صداقة مع الولايات المتحدة تصب في مصلحة البلدين في الجانب السياسي والاقتصادي والأمني، وكذلك في مجال التدريب والخبرات العسكرية.

وأكد أن الزيارة تأتي للتعاون بين العراق والولايات المتحدة، وان السوداني سيصطحب معه خلال زيارته عددا من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال لغرض إنجاح هذه الزيارة، وترتيب العلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

وبين، أن السوداني سيركز خلال زيارته إلى واشنطن على تطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يجري رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 15 نيسان/أبريل المقبل، وذلك في أول زيارة له منذ تسنمه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022.