السوداني يبلغ الكونغرس دعم بغداد لمفاوضات واشنطن وطهران

شفق نيوز/ أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، وفداً من الكونغرس الأمريكي، دعم حكومة بغداد لمفاوضات واشنطن وطهران التي انطلقت يوم أمس في العاصمة العُمانية مسقط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل، اليوم الأحد، عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث جرى التباحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "أهمية العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين"، لافتاً إلى "ترحيب الحكومة بكل مساعي تثبيت التهدئة في المنطقة، ودعم العراق للقاءات والحوارات الرامية لإنهاء التوتر، وفرض الأمن والاستقرار".

وأضاف أن "العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والإصلاحات والاستحقاقات، وأهمها إجراء الانتخابات التشريعية التي ستؤكد التزام الشعب العراقي بجميع أطيافه بالمسار الديمقراطي".

من جانبهم، أشار أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهم كل من مايكل بومغارتنر عن الحزب الجمهوري وآدم سميث، وجورج وايتسايدز، ووزلي بيل، وسارة جيكوبز، عن الحزب الديمقراطي إلى أهمية العلاقة مع العراق بوصفه شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، مشيدين بما لمسوه في هذه الزيارة من نجاحات حققتها الحكومة العراقية في التنمية والبناء والإعمار وفي مختلف المجالات.

واختتمت العاصمة العُمانية مسقط، أمس السبت، جولة من المباحثات غير المباشرة بين وفدين من إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي لطهران، على أن تعقد جولة ثانية السبت المقبل.

وقاد وفد طهران في المباحثات وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما رأس ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، الوفد الأمريكي.

وعُقد الاجتماع في غرفتين منفصلتين، بينما تولّى وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي نقل الرسائل المكتوبة بين الجانبين، مشيراً إلى أنّ الأجواء اتسمت بـ"الودية" والسعي نحو اتفاق "عادل وملزم".