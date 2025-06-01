السوداني يبلغ القائم الجديد بأعمال السفارة الأمريكية أموراً "ضرورية"

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفن فاجن بمناسبة تسنمه مهام عمله، مبلغاً إياه بضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد قدم الأخير التهنئة الى فاجن، متمنياً له النجاح في مهمته والعمل على تطوير العلاقات وبما يحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأكد السوداني، وفق البيان، ضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة استناداً الى اتفاقية الاطار الاستراتيجي ومذكرات التفاهم والتنسيق والتشاور بين الجانبين، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن والطاقة والتعليم والاستثمار ونشاطات القطاع الخاص.

وأضاف البيان، أن فاجن أشار إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم حكومة الولايات المتحدة للشراكة مع العراق على مختلف الصعد والمجالات، مشيداً بجهود الحكومة في تسريع عجلة التنمية والنهضة العمرانية، مؤكداً العمل على دخول الشركات الأمريكية لساحة الاستثمار والشراكة في العراق.