السوداني يبلغ الاتحاد الأوروبي أن الهجمات الإسرائيلية تهدد أمن العراق والمنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد أن "العدوان الصهيوني" الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، مشيراً إلى أن الهدف منه هو عرقلة الجهود الدبلوماسية المبذولة، في انتهاك صارخ للقواعد والأعراف القانونية والدولية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر، حيث جرى بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وبيّن السوداني أن العراق يرفض بشدة اختراق أجوائه، وأنه ما زال يبذل أقصى درجات ضبط النفس، ويحرص على الابتعاد عن الصراعات الإقليمية، مقدماً مصلحة الشعب العراقي أولاً، لافتاً إلى أن منبع التوتر في المنطقة يتمثل في استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب السفير الأوروبي عن تقديره للموقف العراقي إقليمياً ودولياً، ولنجاح الحكومة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدام، وسياستها المتوازنة على الصعيد الدولي.

وأكد سيلر رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز الشراكة مع العراق في مختلف المجالات، والعمل على تنظيم زيارة قريبة لوفد من بنك الاستثمار الأوروبي إلى بغداد، إضافة إلى استمرار التعاون مع الجهات العراقية المعنية لتسهيل عودة الطيران العراقي للعمل في القارة الأوروبية.