السوداني يبدأ 2025 بزيارة إيران

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الإثنين، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل بزيارة إلى إيران، تتناول التطورات في المنطقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز إن السوداني سيبحث مع القادة الإيرانيين عدة ملفات، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في سوريا.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زار العراقي في 11 من أيلول/سبتمبر الماضي، وقام بجولة لثلاثة أيام شملت بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، كربلاء والبصرة.

كما زار السوداني وفي 22 من أيار/مايو الماضي طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرته.