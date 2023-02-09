السوداني يبدأ زيارته إلى الإمارات

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، الى أبو ظبي في زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه جرت للسوداني مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن من قبل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء سيجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات، للبحث في توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.