السوداني يبدي رغبة حكومته بالتعاون مع فرنسا في مجال التصنيع الحربي

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو، والوفد المرافق له.

جاء ذلك وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، موضحا أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها على المستوى الأمني، ضمن نطاق التحالف الدولي، وفي إطار المشورة والتدريب لرفع أداء القوات الأمنية العراقية، والتأكيد على مواصلة التعاون الثنائي لمواصلة التدريب، والتعاون في مجال التسليح، وتبادل المعلومات.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بدعم فرنسا للقوات العراقية، مشيراً إلى (اتفاقية الشراكة الاستراتيجية) التي وُقّعت خلال زيارته إلى فرنسا في شهر كانون الثاني الماضي، التي تمثل خارطة عمل واضحة لتنمية العلاقات العراقية الفرنسية في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة، والثقافة والتعليم، وغيرها.

وأكد السوداني أن الحكومة تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق، بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش الإرهابية، حيث تشهد هذه المرحلة تنامياً كبيراً لقدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها العسكرية.

وتحدث السوداني عن اهتمام الحكومة بموضوع التدريب والتسليح، والرغبة في التعاون مع الشركات الفرنسية في هذا الصدد، لاسيما في مجال سلاح الجو ومنظومة الدفاع والتصنيع الحربي، مؤكداً أن التعاون مع فرنسا لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، وإنما يمتدّ ليشمل مجالات عدة، في ظل توفر فرص حقيقية لعقد شراكة معززة للتكامل بين البلدين.

من جانبه، نقل وزير الجيوش الفرنسية تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الوزراء، وأكد استعداد الحكومة الفرنسية للتعاون مع العراق، في مجال التدريب والتسليح وتطوير القدرات، كما أشار إلى جدية حكومة بلاده في تقديم كل ما يحتاجه العراق، وتطوير الشراكات الحقيقية معه.