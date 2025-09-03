السوداني يبدي رغبة العراق لسلطان عُمان بتطوير العلاقات

شفق نيوز- بغداد

اكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، لسطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، رغبة البلاد بتطوير العلاقات الثنائية، والحفاظ على استقرار المنطقة.

وجاء في بيان لمكتب السوداني، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر الحصن بمدينة صلالة".

وأشار السوداني، بحسب البيان إلى "رغبة العراق بتطوير علاقات التعاون مع عُمان، مؤكداً أن الشعب العراقي يحتفظ بالمواقف المتميزة للأشقاء العُمانيين في كل المراحل، وفي مختلف التحديات التي مرّ بها العراق والمنطقة".

وعقد السوداني، لقاء موسعاً مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بحضور وفدي البلدين، جرى فيه بحث الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة، وفقا للبيان، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء ب،"مواقف السلطنة الداعية الى وقف العدوان، ونشر الاستقرار ومنع التصعيد، ليعقد بعدها سيادته لقاء ثنائياً مع السلطان".

من جانبه أكد آل سعيد، رغبة "بلاده في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والانفتاح على كل أوجه التبادل المثمر مع العراق، مبيناً توجيهاته الى وزراء الحكومة العمانية بأهمية تحويل مذكرات التفاهم الى خطوات عملية بالتعاون والشراكة مع العراق".

كما أعرب آل سعيد عن "دعمه لخطوات العراق على الساحة الاقليمية، وكل ما بذلته الحكومة العراقية على مسار وقف انتشار الصراع، وترسيخ الاستقرار في المنطقة".

ووصل اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري، وبحسب ما أدلى به السوداني قبيل مغادرته، فانه سيتم إبرام مذكرات تفاهم في شتى المجالات بين العراق وعُمان، بمجالات الطاقة، والسياحة، وتخزين وتكرير النفط، والصناعة وتوطين الصناعة الدفاعية، والنقل البحري وإدارة الموانئ.