السوداني يبدي رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب

شفق نيوز/ أبدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال محاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه في مقرّ إقامته، قبل ظهر اليوم السبت، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركة السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر البيان، أن اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصُّعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.

وأكد السوداني إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطّاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطّاع الغاز.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء، رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله، مؤكداً أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أشاد بلينكن، بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطّاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير.

وأكد تثمين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار، مجدداً الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف الصُّعد والمجالات.