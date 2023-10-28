السوداني يبدي رغبة العراق في المضيّ بالعلاقات "المتميزة" مع الاتحاد الأوروبي

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، عن رغبة بلاده بالمضيِّ في تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وتوسعة الشراكة في مختلف القطاعات.

وذكر بيان صادر عن المكتب السوداني، أن الأخير استقبل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق السيد توماس سيلر.

وأضاف البيان أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها بما يحقق المصلحة المتبادلة، وكذلك بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزّة المحاصرة.

ونوه البيان إلى أن السوداني جدد موقف العراق الواضح والمبدئي الداعي إلى أن يتخذ المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي خطوات مسؤولة، تؤدي إلى وقف العدوان والقصف واستهداف المدنيين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزّة، وإغاثة الشعب الفلسطيني من الأوضاع المأساوية التي يعيشها.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن رغبة العراق في المضيّ بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، وتوسعة الشراكة الجادة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.

من جانبه أشار السفير الأوروبي إلى أن العلاقات بين العراق وأوروبا شهدت نموّاً واضحاً خلال العام الأول لحكومة السيد السوداني، كما أكد رغبة الأطراف الأوروبية المختلفة في المساهمة بمشروع طريق التنمية.

ونقل البيان عن السفير سيلر، قوله إن بعثات الاتحاد الأوروبي مستمرة بالعمل والتعاون مع العراق، وعلى أعلى المستويات، مؤكداً موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات في القضية الفلسطينية، والعمل على وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق القانون الدولي وفتح الممرات الإنسانية لمرور قوافل الإغاثة.