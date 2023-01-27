السوداني يبدي رغبة حكومته في التعاون مع اليونسكو لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، عن رغبة حكومته بالتعاون مع منظمة اليونسكو الأممية في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق بما يساعد في توفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة باريس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اودريه ازولاي، بحضور وزير الخارجية ووزير الثقافة والسفير العراقي في باريس.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن اللقاء تناول سبل ترسيخ التعاون المشترك بين العراق واليونسكو، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتعليم ومختلف مجالات العلوم.

وثمّن رئيس مجلس الوزراء مبادرة اليونسكو في إحياء روح الموصل وإعمار جامع النوري، والتطلع للتعاون مع المنظمة لإدراج المزيد من المواقع العراقية على لائحة التراث العالمي، والإسهام في التدريب المهني للعاملين وتطوير قطاع التربية والتعليم.

وأبدى السوداني رغبة الحكومة في التعاون مع المنظمة الأممية عبر إقامة برامج تدريبية وتطويرية للكوادر الوسطية، لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة التنمية المستدامة، مؤكداً التطلع لأنْ يكون للعراق حضور مهم في المجلس التنفيذي لليونسكو.

من جانبها أشارت اوزلاي إلى العلاقة المتميزة مع العراق؛ لما يمثله من عمق تاريخي، وأكدت أن إحياء مدينة الموصل، يشكل اكبر عملية قادتها اليونسكو في العالم من حيث الحجم والأهمية.

وأكدت مديرة منظمة اليونسكو مضيّ المنظمة بمشروع للتدريب التقني والمهني في العراق، كما رحّبت بترشيح العراق للمجلس التنفيذي لليونسكو.

ووصل السوداني، مساء أمس الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار تطوير فرص التعاون العميق مع فرنسا، وفتح المزيد من آفاق الاستثمار والتبادل، على طريق تعزيز الأهداف والأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي، ومن أجل تطوير البنى التحتية الاقتصادية، بحسب المكتب الإعلامي للسوداني.