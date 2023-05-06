السوداني يبحث ملف إمداد الطاقة والمياه مع وفد إيراني

شفق نيوز/ أجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، مع وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن اللقاء شهد التباحث في مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً.

ووفقا للبيان فقد جرى بحث جوانب ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الشحة في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.

وتابع البيان أن رئيس مجلس الوزراء أكد، خلال اللقاء، أهمية استمرار الحوار والتنسيق واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة، في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة.