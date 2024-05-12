السوداني يبحث مع وزير الداخلية السوري رفع التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم الأحد، مع وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون، والوفد المرافق له، آليات التعاون الأمني بين البلدين في العديد من الملفات المشتركة.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السوداني بين أهمية رفع مستوى التنسيق الأمني بين العراق وسوريا، من خلال ملفات عديدة، في مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب والمخدرات، مشيراً إلى أهمية التواصل بين المسؤولين الأمنيين للبلدين، والتعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي؛ استعداد العراق لبذل أقصى درجات التعاون مع وزارة الداخلية السورية؛ من أجل تثبيت الأمن في سوريا وعلى الحدود المشتركة، ودرء خطر الإرهاب، بما يساعد في تعزيز أمن البلدين وانعكاساته على استقرار المنطقة.

من جانبه، نقل الوزير الضيف إلى السوداني تحيات الرئيس السوري بشار الأسد، وتثمينه دور العراق في دعم سوريا، وإشادته بجهود وزارة الداخلية العراقية وإجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، بحسب البيان.