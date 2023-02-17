السوداني يبحث مع وزير الخارجية الكويتي تعزيز العلاقات "المثمرة" اقتصاديا بين البلدين

شفق نيوز / بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الكويتي تعزيز العلاقات "المثمرة" بين البلدين في المجالات الاقتصادية المتنوعة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الجمعة، وزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وذلك خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن".

وأضاف مكتب السوداني "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على الروابط الأخوية والمشتركة التي تجمع العراق والكويت، والتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء، وتعزيز علاقات الشراكة المثمرة في المجالات الاقتصادية المتنوعة، بما يسهم في استقرار شعبَي البلدين نحو التنمية والازدهار".

وانطلق، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونخ الدولي للأمن وسط ترجيحات بأن تسيطر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا على أبرز النقاشات فيه، وذلك بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة العالم، باستثناء المسؤولين الروس.

وبحسب رئيس المؤتمر كريستوف هويسجن، ستستمر هذه الاجتماعات، حتى يوم الأحد المقبل 19 فبراير/شباط 2023، ويعتبر منتدى هاماً للحوار الدولي منذ عام 1963.

ويناقش حوالي 500 ضيف في فندق Bayerischer Hof في ميونخ في شهر فبراير/شباط من كل عام، أهم التحديات التي تواجه الأمن الدولي، بعيدًا عن المسرح والكاميرات.

ويستغل الدبلوماسيون في مؤتمر ميونخ للأمن، الفرصة لإجراء محادثات غير رسمية وسرّية لاستكشاف الحلول الممكنة للنزاعات، في الممرات أو في غرف الاجتماعات بالفندق.