السوداني يبحث مع وزير الخارجية السعودي تطورات احداث غزة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له تطورات الأوضاع في المنطقة.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى، خلال اللقاء، البحث في العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن البحث في آخر التطورات على الساحة الدولية والإقليمية".

وأضاف "كما شهد اللقاء التباحث في التطورات الحاصلة بالأراضي العربية المحتلة في فلسطين، وتداعيات الأحداث وآثارها على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد السوداني موقف العراق الثابت إزاء أمن وسلامة أراضي الدول المجاورة، والتزامه بمبادئ حسن الجوار والقرارات الدولية بهذا الشأن، وكذلك عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على أية جهة، بحسب البيان.