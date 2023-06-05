السوداني يبحث مع وزير الخارجية الباكستاني 4 ملفات ويعلن استئناف عمل اللجنة الوزارية المشتركة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري والوفد المرافق له، جملة ملفات وأعلن استئناف عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والعسكرية والاستخبارية، والاتفاق على استئناف عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين العراق وباكستان".

كما تناول اللقاء ملف النقل الذي يندرج ضمن مشروع (طريق التنمية) الستراتيجي، الذي يربط الشرق بالغرب، وسبل التعاون بين بغداد وإسلام آباد في هذا الإطار، واستثمار الفرص المعلنة ضمن المشروع، بما يعزز مصالح البلدين وجهود التنمية في المنطقة.

وشهد اللقاء مناقشة ملف الزائرين للعتبات المقدسة والمراقد الدينية في العراق، والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة للزائرين الوافدين من جميع دول العالم، ومنها دولة باكستان الصديقة، فضلاً عن مناقشة ملف العمالة الباكستانية في العراق.