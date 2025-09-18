السوداني يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تعزيز التعاون وتوقيع اتفاقيات جديدة

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق ولبنان، على هامش اجتماعات اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة في بغداد.

وذكر بيان حكومي عراقي أن الجانبين استعرضا آليات تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها، مشيراً إلى أنه جرى التوقيع خلال الاجتماعات على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات متعددة.

وأكد السوداني حرص العراق على توطيد التعاون مع لبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على أهمية تعزيز العمل والتنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب البساط عن تقديره لمواقف السوداني تجاه لبنان وحرصه على تعزيز مسارات التعاون، مشيداً بمساندة العراق ودعمه المتواصل للشعب اللبناني، بحسب البيان.