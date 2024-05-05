السوداني يبحث مع  وزيرة الزراعة في إقليم كردستان أحوال السدود والخزين المائي

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع وزيرة الزراعة والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق بيكرد طالباني، أحوال السدود والموسم الزراعي في الإقليم بحضور عدد من أعضاء برلمان الإقليم، ووزير الزراعة السيد عباس جبر المالكي وفقا لبيان مكتب السوداني.

وجرى، خلال اللقاء، متابعة ملفات الزراعة في عموم العراق، ومتعلقات الموسم الزراعي وموسم التسويق للغلة الزراعية، والكميات المحددة للاستلام، وسبل استيعاب الزيادة الحاصلة في المساحات المزروعة بالحنطة لهذا العام، في محافظات الإقليم وباقي محافظات العراق.

كما شهد اللقاء البحث في أحوال السدود المائية، ومنها السدود الأربعة الرئيسة في إقليم كردستان، وأهمية توفير مستلزمات الصيانة والإدامة للحفاظ على طاقاتها الخزنية، إلى جانب إمكانية دعم مزارعي الإقليم بالآليات الزراعية الحديثة والتقنيات التكنولوجية التي تيسّر من الإنتاج الزراعي وترفع مستوياته.

وجدد السوداني التأكيد للحاضرين أهمية دعم أركان الأمن الغذائي الذي لا يقلّ في أهميته عن جوانب الأمن الوطني الأخرى، مشيراً إلى غزارة الأمطار لهذا الموسم، ما مكّن من زراعة مساحات واسعة بالمحاصيل الستراتيجية الاقتصادية، في جميع أنحاء العراق.

وبيّن رئيس الوزراء الاتحادي؛ أن إجراءات الحكومة المتعددة قد يسّرت استلام المحاصيل وسرعة دفع المبالغ، وأسهمت في زيادة المخزون الوطني من محصول الحنطة وتحقيق الفائض، واوضح أنّ اللجان المشتركة ستحدد كميات الاستلام من الإقليم، إضافة إلى تكليف فريق مختص، من الوزارات والدوائر المعنية، لمتابعة أوضاع السدود وإدارة مشاريعها بالوجه الأنسب.

كما أكد السوداني أنّ تنمية الزراعة وفق الإدارة الأمثل للموارد المائية هدف من أهداف البرنامج الحكومي، ومسار من مسارات الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الموارد غير النفطية للعراق، وأن الحكومة ماضية في تحقيق هذا المستهدف، بحسب البيان.