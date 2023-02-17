السوداني يبحث مع نظيره الأرميني في ميونخ 3 ملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ إقامته في ميونخ اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان توطيد العلاقات بين العراق وارمينيا في ثلاثة ملفات، وذلك على هامش مشاركة العراق في مؤتمر ميونخ للأمن بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها وزيادة التعاون والشراكة الاقتصادية، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والأرميني. كما شهد اللقاء التفاهم على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، في مجالات؛ السياحة والصناعة والطاقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء لنظيره الأرميني عن رغبة العراق في الانفتاح على جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى التعاون الإقليمي والدولي، بما يمكّن من تجاوز التحديات المشتركة، ويدعم أمن المنطقة واستقرارها، وفقا للبيان.